Kritik "ein bisserl unfair": 96-Manager Gerhard Zuber nimmt Marvin Ducksch in Schutz

Marvin Ducksch hat sich an die Spitze geschossen. 31 Torschüsse, so viel schafft kein Stürmerkollege der 2. Bundesliga. Fünfmal versuchte er es gegen Aue, zweimal mit links, dreimal mit rechts. „Er ist ja fast der Einzige, der sich die Torchancen herausspielt. Wenn er einmal trifft, dann reicht das“, sagt Manager Gerhard Zuber.

Nicht einmal vor zwei Jahren in Kiel, wo er Torschützenkönig (18) wurde, galt Ducksch als konstant treffsicher. Weiß er aber selbst. „Ich bin kein Lewandowski, der aus zwei Chancen zwei Tore macht. Dazu brauche ich schon mehr Versuche, so ehrlich bin ich“, sagte er einmal. Und als er gerade bei der Wahrheit war, fügte er hinzu: „Ich weiß schon ziemlich genau, wo ich meine Schwächen habe. Und ich weiß auch, wo ich gerade spiele und dass es bis ganz nach oben vielleicht nicht reicht.“

Wird Nachverpflichtung im Winter ein Thema?

96 will allerdings ganz nach oben. Bisher reicht es fürs Zweitliga-Mittelfeld, auch weil Ducksch seine Chancen weder in Paderborn noch gegen Aue genutzt hat. „Wenn wir aufsteigen wollen, dann muss Duckschi 15 Tore machen und Hendrik Weydandt auch“, sagt Zuber. „Sonst wird es eng.“ Der Manager deutete vergangene Woche an, dass 96 einen Knipser bräuchte. Einen wie Simon Terodde, oder zumindest wie Serdar Dursun (Darmstadt) oder Philipp Hofmann (Karlsruhe).

„So einen haben wir nicht“, weiß Zuber. 3 Millionen Euro hätte 96 für Dursun zahlen müssen. Zu viel für Hannover. Der 96-Manager liebäugelt mit einer Nachverpflichtung im Winter. „Wir haben Offensivpower, auch wenn sich einer verletzt, dann können wir nachlegen“, sagt Zuber. „Aber wir brauchen einen, der die Chancen reinmacht.“ Um Geld für diesen Volltreffer auszugeben, müssten Zuber und Trainer Kenan Kocak aber zunächst 96-Profichef Martin Kind überzeugen.

Ducksch kennt sein eigenes Profil ziemlich genau. Unter anderem von der Konsole bei Fifa, wo er einen 96-Spieler immer einsetzt – nämlich sich selbst. „Ich versuche, der Schleicher zu sein. Schleicher, so wurde ich genannt“, erklärte er. In der vergangenen Saison trödelte er sich mit fünf Toren durch die Hinrunde, startete aber in der Rückrunde mit zehn Treffern durch.