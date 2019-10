"Marca" amüsiert über Zieler-Tiefschlag: "Verrücktester Platzverweis des Jahres"

Der Wut-Schlag in Richtung Ball, der dann doch den jubelnden Gegner traf – die Szene, die in der Nachspielzeit des Gastspiels von Hannover 96 beim Karlsruher SC zum Platzverweis von Torwart Ron-Robert Zieler führte, schlug Wellen . Und das sogar bis nach Spanien.

"Marca" berichtete am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe über die Vorfälle in der Zweitliga-Partie zwischen "Hannover 96 y Karlsruher".

Hannover 96 mit dem "verrücktesten Platzverweis des Jahres"

"Der verrückteste Platzverweis des Jahres", titelte die größte Sport-Tageszeitung Spaniens mit einem durchaus mutigen Superlativ – und wusste amüsiert zu berichten, dass Zieler für einen "Schlag in die Weichteile des Gegners" ("un puñetazo al rival en sus partes") vom Platz gestellt worden sei, "während dieser gerade ein Tor feierte".

Dass der Schlag dabei allerdings unabsichtlich ("accidentalmente") passierte, wird ebenfalls betont.