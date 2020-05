Urkunde von OB Belit Onay: 96-Kultspieler Altin Lala ist jetzt offiziell Deutscher

Belit Onay übergab dem mittlerweile 44-Jährigen am Donnerstag in kleinem Kreis in seinem Dienstzimmer die Urkunde zur Einbürgerung. "Sie ist ein Zeichen unserer Wertschätzung – stellvertretend für alle, die wir Corana bedingt im Moment nicht einladen können. Ich freue mich sehr, dass Altin Lala heute unter diesen Vorzeichen seine Urkunde entgegen genommen hat", sagte Hannovers Oberbürgermeister.

Das Licht der Welt hat er am 18. November 1975 in Tirana (Albanien) erblickt, 1991 flüchtete er nach Deutschland, seit dem 28. Mai 2020 ist er nun auch auf dem Papier Deutscher - die Rede ist von Altin Lala, einem der Spieler von Hannover 96 der jüngeren Vergangenheit, die jeder kennt.

Lala schnürte 14 Jahre lang die Fußballschuhe für die Roten. Mit harter Arbeit und großem Ehrgeiz wurde er zum Kultspieler. Der giftige defensiver Mittelfeldspieler absolvierte in der 1. und 2. Bundesliga passenderweise insgesamt 296 Spiele für 96, hinzu kommen noch vier in der Europa League, 20 im DFB-Pokal sowie fünf für die Reserve. In Erinnerung bleiben wird ihm und den Anhängern wohl immer sein einziges Tor im deutschen Oberhaus, das er am 31. Januar 2007 zum 5:0-Endstand gegen Hertha BSC erzielte.

Seine Karriere als Aktiver, die ihn zwischenzeitlich sogar zu Albaniens Rekordnationalspieler gemacht hatte, endete mit drei Partien bei Bayern München II, eine schwere Knieverletzung verhinderte weitere Einsätze. Dem Fußball ist Lala erhalten geblieben, er führt eine Berateragentur. Einer seiner Klienten ist Moussa Doumbouya, der zur nächsten Saison einen Profivertrag bei den Roten erhalten hat, ein weiterer Bremens Star Milot Rashica.