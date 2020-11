"Bei uns fallen Spieler dann aus": Länderspiele und die Folgen für Hannover 96

Ein überflüssiges Testspiel bleibt dem 28-Jährigen erspart. Nach 53 Spielminuten im Tschad flog er am Montag zurück. In Hannover erwartet ihn ein Testmarathon. Drei Tage hintereinander muss Falette nach Corona-Abstrichen negativ getestet sein – vorher darf er nicht bei 96 trainieren. Frühestens Freitag kann Falette dabei sein, zwei Tage vor dem Spiel in Würzburg.

Noch später stoßen Genki Haraguchi, Sei Muroya (beide Japan) und Jaka Bijol (Slowenien) dazu. Bijol spielt am Mittwoch in Griechenland um den Gruppensieg in der Na­tions League. Japan testet am Dienstag in Graz gegen Mexiko. Alle können frühestens Freitag, wahrscheinlich erst am Samstag in Hannover trainieren. Wenn überhaupt.

"Das Risiko tragen wir als Verein"

Die Reisebüros der Nationalmannschaften bleiben auch in Corona-Hochzeiten geöffnet. Die Länderteams veranstalten Superspreader-Pauschalreisen durch die Fußballwelt. Und kurz vor dem Spieltag wird sich herausstellen, welcher Klub am Wochenende auf Spieler verzichten muss.

Den 96-Profichef ärgern diese Dienstreisen. „Das Risiko tragen wir als Verein“, schimpft Martin Kind auf die Verbände, die auf der Austragung der Spiele beharren. „Bei uns fallen die Spieler dann aus.“ Sollten die Infektionszahlen weiter steigen und durch die Länderspielreisen zunehmen, ist eine erneute Unterbrechung des Spielbetriebs denkbar. Im eng getakteten Programm kann das zu großen Problemen führen.