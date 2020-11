"Es passt nicht": 96 kämpft um Länderspiellösung für seine Schlüsselspieler

Das Zweitligaspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue ist wichtig, ein Sieg Pflicht. Aber der Blick bei Hannover 96 geht auch schon über das Wochenende hi­naus. Es folgt dann erneut eine zweiwöchige Länderspielpause, in der „genau die Schlüsselspieler nicht da sind“, ärgert sich Trainer Kenan Kocak. Simon Falette, Genki Haraguchi und Jaka Bijol sind von ihren Nationaltrainern nominiert worden.

Falette bräuchte auch ei­ne Pause. Wegen der Prellung am Schienbein spielt er seit Wochen mit Schmerzmitteln. Aber er soll für Guinea spielen, es geht zweimal gegen den Tschad (11. und 15. November). Florent Muslija ist für die Partien in Slowenien und gegen Moldau (15. und 18. November) berufen worden. Sportlich sind die Spiele weniger brisant. 96 hofft noch, dass er dableibt.

Auch der 96-Chef hat dazu eine klare Meinung. „Die Grenze der Belastbarkeit ist überschritten“, warnt Martin Kind. Bijol etwa war zuletzt in Fürth „müde, das hat jeder gesehen“, führt Zu­ber aus. Der Slowene ist für drei Partien nominiert. In Aserbaidschan (10. November) und in Griechenland (18. November) kann er eingesetzt werden, gegen das Kosovo (15. November) fehlt er gesperrt.

Linton Maina ist diesmal nicht für die U21 nominiert worden und kann versuchen, in Hannover in Form zu kommen. Zuletzt hatte er mehrfach verletzt abgesagt. Unterwegs sind aber auch wieder Haraguchi und Sei Muroya. Japan spielt ge­gen Panama (13. November) und Mexiko (17. November), beide Begegnungen werden in Österreich (Graz) ausgetragen.

„Es kann sein, dass die Spieler aus Risikogebieten kommen, und sie müssen in Quarantäne, das trifft uns dann richtig hart, das sind dann auch die Leistungsträger“, meint Zuber.

Taugt Werder als Vorbild für 96?

Laut Robert-Koch-Institut bestreiten bis auf Bijol (Griechenland) alle 96-Profis die letzten Spiele in Ländern, die Risikogebiete sind. Laut Fifa-Regeln besteht aber keine Abstellungspflicht für Partien in Corona-Risikogebieten, wenn Spielern unabhängig vom Testergebnis eine fünftägige Quarantäne droht. Auf diese Isolation pocht das Bremer Gesundheitsamt. Werder stellt deshalb keine Spieler ab.

Sollte auch das Gesundheitsamt der Region Hannover so entscheiden, hieße das: Haraguchi, Falette, Mu­roya und Muslija müssten für fünf Tage in Quarantäne. „Ich unterstütze die Vorgehensweise von Werder“, sagt 96-Chef Kind, „wir sollten es mal darauf ankommen lassen und den Konflikt austragen. Ansonsten fallen die Spieler vielleicht für das nächste Spiel aus.“ Und das ist dann auch wieder besonders wichtig. In Würzburg soll ja am 22. November der Auswärtsfluch besiegt werden.