"Brutale Intensität": Wie 96 die Länderspielpause gestaltet und nutzen will

Auf ein Testspiel hat 96 in der zweiwöchigen Pause im Unterschied zu vielen Klubs verzichtet. „Die Mannschaft hat in der englischen Woche brutale Intensität gefahren“, erklärt Christoph Dabrowski den Verzicht. Die Anstrengungen hat er aus „den Laufdaten, den in­ten­si­ven Metern“ herausgelesen. „Wir wollten das auf der einen Seite sacken lassen mit den zwei freien Ta­gen, aber dann auch fünf gu­te Trainingseinheiten haben, um an Dingen zu feilen, die uns wichtig sind.“

Montag und Dienstag wa­ren die Sacken-lassen-Tage. Bis Freitag wird trainiert, dann folgen wieder zwei Tage zum Durchschnaufen. Ab Montag will Dabrowski „wieder losmarschieren Richtung Heidenheim“. Gespielt wird am Freitagabend (4. Februar) – die nächste schwere Partie, dann beim Tabellensechsten.