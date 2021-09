Duell unter Nachbarn: 96 testet in der Länderspielpause beim TSV Havelse

"Es wäre doch blöd, durch die halbe Republik zu fahren, wenn wir einen guten Gegner vor der Haustür haben", sagt Sportdirektor Marcus Mann und begründet damit in einem Satz, warum Hannover 96 am Freitag, 8. Oktober, beim TSV Havelse testet. Beide Mannschaften trennt seit dieser Saison nur noch eine Spielklasse, und nach Anlaufschwierigkeiten finden sich die Garbsener in der neuen Umgebung offenbar langsam auch zurecht.

Gespielt wird im Wilhelm-Langrehr-Stadion, das die Havelser aufgrund der gestiegenen Anforderungen in der 3. Liga nicht als Spielstätte nutzen können. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Karten sind am Dienstag, 5. Oktober, und Mittwoch, 6. Oktober, jeweils von 15 bis 18 Uhr am Stadion erhältlich. Für den Test in der Länderspielpause kommt die 2G-Regel zur Anwendung, heißt: Nur vollständig Geimpfte oder Genesene haben Zutritt.