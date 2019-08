Trainingsrückkehr erst in vier Wochen: Sonderprogramm für 96-Sorgenkind Jonathas

Es ist eine Never-ending-story: Jonathas und die Verletzungen. In zwei Jahren bei Hannover 96 - mit kurzer Unterbrechung - machte er nur 23 Pflichtspiele. Immer wieder machte der Körper dem Neun-Millionen-Euro-Stürmer einen Strich durch die Rechnung. Seit Anfang Juli laboriert Jonathas an einem Muskelfaserriss - wird aber noch deutlich länger ausfallen als erwartet, wie Trainer Mirko Slomka auf der Presskonferenz am Donnerstag verriet.

Stattdessen bekommt der Brasilianer ein spezielles Aufbauprogramm verordnet. "Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und haben gemeinsam mit ihm entschieden, dass wir insgesamt noch vier Wochen mit ihm arbeiten werden, um ihn ins Mannschaftstraining zurückzuführen. Bis dahin bekommt er ein Einzelprogramm", sagte Slomka.