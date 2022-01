Last-Minute-Zugang? 96-Manager Mann will den Kader nicht "blind vergrößern"

Am Sonntagvormittag gab zwei Abgänge auf einmal bekannt: Der Vertrag mit Tom Trybull wurde aufgelöst - und Valmir Sulejmani schließt sich Schlusslicht FC Ingolstadt an. Mit dem Abschied des Angreifers wäre ein Platz frei in der Offensive, 96 könnte einen Mittelstürmer gebrauchen.

Einen mit den klassischen Anforderungen für die Sturmmitte – ein großer Zielspieler, körperlich ro­bust, kopfballstark. Aktuell erfüllen die nur Lukas Hinterseer, den noch immer die Nachwehen seiner Corona-Erkrankung hemmen, und Hen­drik Weydandt, dessen Leistungen schwanken. Ma­xi­mi­li­an Beier, Cedric Teuchert und Linton Maina sind auch oder eher Optionen für die offensiven Flügel.