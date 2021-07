Launiger Abschluss, oder: Wenn bei 96 der Sportdirektor gegen den Trainer schießt...

Alt gegen Jung, Trainer gegen Manager, Jan Zimmermann gegen Marcus Mann. Für den Fußballspaß zum Abschluss des Trainingslagers von Hannover 96 in Rotenburg (Wümme) zog sich der Sportdirektor am Freitag nach dem Training der Profis die richtigen Schuhe an und los ging’s.

Fünf gegen fünf auf kleinem Feld mit großen Toren. Teammanager Fabio Morena glich zum 6:6 in der Nachspielzeit aus, nach acht Minuten und elf Sekunden der zweiten Hälfte. Es gab hitzige Diskussionen, ob der Treffer zählen darf.