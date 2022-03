Ennali fehlt auf Schalke: 96-Talent positiv auf das Coronavirus getestet

Der 20-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, befindet sich jetzt in häuslicher Isolation. Aus dem gleichen Grund hatte der wuselige Beier gegen Nürnberg (0:3) zusehen müssen, wie übrigens auch Innenverteidiger Luka Krajnc.

Einer kehrt in der Offensive zurück, einer fällt aus: Während Maximilian Beier am Samstag wieder für 96 stürmen kann und damit vor dem schwierigen Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 wenigstens für etwas Hoffnung bei den Roten sorgt, darf Lawrence Ennali nur aus der Ferne zuschauen.

Ennali geht es gut, wie der Zweitligist am Dienstagmittag mitteilte. Gegen die Franken war der schnelle Außenstürmer in der 65. Minute für Sebastian Stolze eingewechselt worden, hatte immerhin eine auffällige Szene, als er in der 81. Minute nach einem 23-Meter-Schuss von Cedric Teuchert, den Club-Keeper Mathenia nur zur Seite abwehren konnte, nachsetzte. Ohne Erfolg.

Bis dato ist Ennali in dieser Saison achtmal in der 2. Bundesliga eingewechselt worden, die 25 Minuten aus dem Nürnberg-Spiel bedeuteten seinen längsten Einsatz.