96-Lazarett: Linton Maina fällt aus, Vorsicht bei "Sebi" Jung, reicht's für Dennis Aogo?

Seitdem fehlt der Neue, der ablösefrei aus Wolfsburg kam – als sogenannter Risikotransfer, weil er früher schon so oft verletzt gewesen war. Bis heute kehrte Jung nicht zurück, ein ungewöhnlicher Zeitraum für eine Zerrung an der Leiste. Aber 96 ist extrem vorsichtig bei ihm.

Übervorsichtig: Jung kriegt mehr Zeit

Nach einem Rückkehrversuch und mehreren Untersuchungen schont die medizinische Abteilung den früheren Nationalspieler lieber noch länger. Am Samstag gegen Bielefeld (13 Uhr, HDI-Arena, im SPORTBUZZER-Liveticker) fällt Jung aus, genau wie Linton Maina. 96-Trainer Mirko Slomka rechnete vor, dass Jung eventuell nächste Woche zurück sein könnte.

"Er und Sebastian, das tut uns beides richtig weh"

Und wie es denn Maina so gehe? „Geht so“, sagte Trainer Mirko Slomka. Der 20-Jährige hatte sich mit Beschwerden an der Leiste durch den Saisonstart geschleppt, ein Trainingssturz auf den Rücken verstärkte die Beschwerden, aber nicht so, dass etwas an Sehne oder Muskel gerissen wäre. „Er und Sebastian, das tut uns beides richtig weh“, erklärte Slomka. „Sie sind total fokussiert auf die Behandlung, die Aufarbeitung der Probleme. Wir hoffen, dass sie nächste Woche zurückkehren können, zumindest mal auf den Platz.“

Auch bis zum 20. September wird es nichts mit dem Spiel in Kiel. „Nächstes Wochenende wird es vielleicht auch noch ein bisschen eng. Das ist schwierig, schade. Die könnten wir gut gebrauchen“, sagte der 96-Trainer. Es tut sportlich weh, auch wenn Julian Korb seine Sache ordentlich macht. Jung hingegen tut es eher gut, wenn er länger pausiert, um nicht wieder das alte Leid des Dauerverletzten zu erleben.