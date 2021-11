96-Legende Schatzschneider wehrt sich gegen Kritik: "Ich will nur nicht absteigen"

Vier Spiele blieb der Schalker nach Einstellung der Schatzschneider-Bestmarke von 153 Treffern torlos. Am Samstagabend erzielte Terodde die 1:0-Führung in Bremen – Tor Nummer 154. „Für Simon freut es mich, dass er sein Tor gemacht hat und die Diskussionen aufhören“, meint Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis.

Nun ist es passiert. „Gut so“, sagt Dieter Schatzschneider, „ich habe Simon auch schon gratuliert.“ Per Whatsapp richtete er dem neuen Rekordtorschützen der 2. Liga am Sonntagbormittag aus: „Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du es endlich geschafft hast.“

Erst zehn Tore nach 14 Spielen: So harmlos war Hannover 96 noch nie

Für Diskussionen sorgte auch die Kritik von Schatzschneider beim NP-Talk mit Ex-Stürmer Martin Harnik am vergangenen Donnerstag. Sky plusterte die vermeintlichen Aussagen in der Liveberichterstattung vom Paderborn-Spiel geradezu penetrant auf. „Ich habe den Rauswurf des Trainers nicht gefordert und auch keine Namen genannt“, stellt Schatzschneider klar. „Mir ist auch egal, wer Trainer ist. Ich will nur nicht absteigen.“

Schatzschneider bietet Angriffsfläche

Der Ex-Profi, der beim HSV und auf Schalke gestürmt hat, „weiß, dass ich polarisiere. Aber mir geht’s dabei immer nur um 96, der Verein liegt mir am Herzen.“ Der 63-Jährige erklärt: „Man muss sich klarmachen, was ein Abstieg bedeuten würde. Die Einnahmen würden einbrechen, viele Arbeitsplätze gehen verloren.“ Die Gefahr ist real. Hätte Kiel in Heidenheim nicht noch das zweite Tor kassiert, stünde 96 jetzt bereits auf dem Relegationsplatz.

Angriffsfläche bietet Schatzschneider, weil er als Scout bei 96 angestellt ist. Daran störten sich immer mal wieder Trainer oder Manager. Eine Abmahnung habe er aber nie erhalten.

Der Ex-Stürmer erläutert noch seine Kritik. „Ich spüre, dass die Möglichkeiten nicht ausgereizt werden. In der Mannschaft steckt mehr. Das Potenzial wird nicht voll ausgeschöpft.“ Mit dieser Einschätzung ist Schatzschneider nicht allein. Verantwortlich dafür ist nun mal Trainer Jan Zimmermann.