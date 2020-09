Hannover 96-Legende Hans Siemensmeyer feiert 80. Geburtstag

Spazierengehen geht immer. Besonders in Corona-Zeiten. Hans Siemensmeyer war immer gut zu Fuß, besonders mit Ball. Er gilt als bester Fußballer, den 96 je hatte – Pelé kam ja doch nicht, damals 1964. Siemensmeyer kam 1965 nach Hannover. Jetzt, 55 Jahre später, treffen wir uns am Stadion, das heute HDI-Arena heißt. Siemensmeyer wird 80 Jahre alt. Wo treffen wir uns, hat er gefragt, „ich bin ja in meinem Alter Risikogruppe“. Also kein Kaffeetrinken bei ihm zu Hause in Arnum, sondern ein Spaziergang mit Abstand. Aber wir kommen uns natürlich gleich näher, wenn es um unser Lieblingsthema geht.

1965: Hans Siemensmeyer setzt in seiner ersten Spielzeit bei Hannover 96 einen Freistoß in die Dortmunder Mauer (mit Paul, Groppe, Emmerich und Lothar Geisler). ©

Andere Fußballwelt damals

Siemensmeyer sagt nicht, dass früher alles schlechter war – er sagt, wie es war. Und wie er von Oberhausen zu 96 kam. Damals gab es schon Spielerberater: „Ein Raymond Schwab aus Essen hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Der fuhr Mercedes SLK, hat meinem Vater immer eine Flasche Weinbrand und meiner Mutter eine Schachtel Pralinen mitgebracht.“ An der Autobahnraststätte Gütersloh wurde der Deal mit 96 klargemacht. Was Schwab daran verdiente, weiß Siemensmeyer bis heute nicht. Er weiß aber, was er bei 96 verdiente: „Am Anfang 1200 Mark plus 250 Mark Siegprämie, das war im Lizenzspielerstatus verankert.“ Allerdings gab es bei Spielen gegen Topmannschaften Sonderprämien: „Aber wir haben ja nicht oft gewonnen, immer gegen den Abstieg gespielt.“ Als Siemensmeyer 1967 Nationalspieler wurde, „durfte ich 800 Mark mehr verdienen als meine Mitspieler. Das war das Meiste, was ich bei 96 je bekommen habe: 2000 Mark.“

Siemensmeyer ist nicht neidisch auf die Profis von heute, sagt aber: „Bei den Gehältern fasse ich mir natürlich an den Kopf. Die Aussage von Uli Hoeneß, der Berater von Alaba sei ein geldgieriger Piranha, ist genau richtig.“ Siemensmeyer verdiente sich damals 500 Mark extra pro Monat bei Leder-Peschke dazu: „Ich konnte kommen, wann ich wollte – und die haben dann mit meinem Namen Werbung gemacht.“

„Wir haben früher eingesteckt und ausgeteilt."

Was ihn am Fußball inzwischen stört? „Wir haben früher eingesteckt und ausgeteilt – aber wenn ich heute die Spieler sehe: Die teilen nur aus.“ Was ihm heutzutage gefällt? „Die Schnelligkeit, die sind alle sehr athletisch.“ Siemensmeyer schaut an sich herunter: „Wenn ich mich betrachte, wie ich damals ausgesehen habe: dicke Oberschenkel, die mussten erst mal bewegt werden. Heute haben die alle Oberschenkel wie meine Oberarme.“

Apropos Körper: Siemensmeyer zeigt auf seine Nase, die ist immer noch ein bisschen schief: „Der Peter Nogly vom HSV, das war so ne Kante, hat mir mit dem Ellenbogen mal das Nasenbein gebrochen.“ Aber Siemensmeyer konnte ja auch einstecken.

„Hatte immer die Jagdhunde gegen mich.“

Auf dem Platz, erzählt die 96-Legende, „hatte ich immer die Jagdhunde gegen mich“. Heinz Simmet vom 1. FC Köln sei so einer gewesen. „Der stand mir immer auf den Füßen – sogar nach dem Halbzeitpfiff stand er noch neben mir. Da sagte ich zu ihm: Du kannst jetzt zu deinen Mannschaftskameraden in die Kabine gehen.“

Über Pilz: „ Bester Trainer den ich bei 96 hatte."

Wir sind zurück an seinem Stadion, das früher ganz anders aussah und Niedersachsenstadion hieß. Zeit für ein Foto. Siemensmeyer zeigt auf das satte Grün:„Da haben wir mal mit Hans Pilz am Neujahrstag auf knüppelhartem Boden trainiert.“ Dennoch sei Pilz der beste Trainer gewesen, „den ich bei 96 hatte. Er konnte auch mit Menschen umgehen.“ Und Siemensmeyer hatte viele: Kronsbein, Kirk, Buhtz, Mühlhausen, Cajkovski, Paetz, Johannsen, Hipp. Baldauf – und eben Pilz.