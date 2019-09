96-Legende Hans Siemensmeyer: "Verstehe nicht, warum der Verein nicht mehr Geld investiert"

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: 11.08.2019)

Der Start war dürftig, jetzt der Sieg in Kiel – wohin führt der Weg von 96 in dieser Saison?

Wenn man nur 2,5 Millionen Euro für neue Spieler ausgibt, dann können das keine Verstärkungen sein, das ist nur eine Aufstockung des Kaders. Ich bin der Meinung, die müssen aufpassen – wenn sie das nächste Heimspiel gegen Nürnberg nicht gewinnen –, dass sie nicht da unten reinrutschen. Es gibt nicht viele Mannschaften in der 2. Liga, die schlechter sind als 96.

96 kann sich die 2. Liga aber nicht lange leisten – auch aus Imagegründen.

Hannover muss immer in der 1. Liga spielen. Ich verstehe auch nicht, warum der Verein nicht mehr Geld investiert. Ich muss doch mal was riskieren, ich muss doch mal den einen oder anderen guten Spieler verpflichten. Oder es will keiner zu Hannover 96. Es geht ja sowieso nur noch ums Geld, wenn ein Spieler woanders 500 000 Euro mehr im Jahr verdienen kann, geht er eben dorthin. Ob nach Russland oder in die Türkei – das ist denen doch egal.

Kann 96 in dieser Saison noch aufsteigen?

Nein, der Aufstieg ist nicht drin. Ich schätze, die werden sich zwischen Platz zehn und 15 einpendeln. Mehr hat die Mannschaft nicht drauf. Und dann muss man nächstes Jahr wissen, was man macht. Entweder, wenn man die Klasse denn hält, schlägt man zu und verstärkt sich richtig – oder man lässt es eben so weiterlaufen. Dann sind sie in zehn Jahren noch nicht aufgestiegen.