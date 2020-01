Ex-96-Talent geht nach München: Bayern leihen Wunstorfer Nicolas Kühn aus

"Millennium Kid" bald in der Bundesliga?

Der talentierte Angreifer kickte von 2011 bis 2015 im Jugendbereich der Roten. Vor fast genau zwei Jahren verließ er Leipzig und wechselte in die niederländische Hauptstadt Amsterdam - für zwei Millionen Euro. Ajax begrüßte ihn damals mit einem Tweet: "The Millennium Kid ist here! Wilkommen Nicolas Kühn!" Der Stürmer hat am 01. Januar 2000 Geburtstag. Für Ajax II machte Kühn insgesamt 43 Spiele und traf dabei fünfmal.

Nach zwei Jahren ist nun Schluss beim Rekordmeister des Nachbarlandes, aber die Herausforderung wird nicht kleiner. Beim FC Bayern muss Kühn sein Können unter Beweis stellen, allerdings zunächst in der zweiten Mannschaft. Vielleicht trägt bald ein Wunstorfer das Trikot der Bayern in der Bundesliga.