Leihgeschäft fix: 96-Torhüter Ron-Robert Zieler wechselt für ein Jahr nach Köln

Hannover 96 hat bei einer Personalie (zumindest vorerst) Ruhe: Das Leihgeschäft mit dem 1. FC Köln ist am Dienstag schriftlich fixiert worden, Ron-Robert Zieler kehrt für ein Jahr zu seinem Ausbildungsverein und in seine Heimat zurück.

"Freue mich riesig, wieder in meiner Geburtsstadt zu spielen."

"Es ist schön, zum FC zurückzukehren. Als das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte gute Gespräche mit Horst Heldt und Andreas Menger und ich freue mich riesig über die Chance, jetzt wieder in meiner Geburtsstadt zu spielen", sagt der 31-Jährige, der mit zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung der Kölner kam und dort sechs Jahre lang ausgebildet wurde. Zur Saison 2010/11 wechselte der spätere Weltmeister (als dritter Torhüter bei der WM 2014) nach Hannover, wurde Stammtorhüter und spielte in der Europa League.

Nach dem Abstieg 2016 wechselte der sechsfache Nationalspieler zurück nach England zu Leicester City, wo er an Kasper Schmeichel nicht vorbeikam. Nächste Station war für zwei Jahre der VfB Stuttgart, den er vor Beginn der vergangenen Saison wieder Richtung 96 verließ.