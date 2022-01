Leihe bis Sommer: Evina soll bei Drittligist Viktoria Berlin Spielpraxis sammeln

Seit Juli 2020 steht Franck Evina bei Hannover 96 unter Vertrag, sein zweifelsohne großes Talent hat er seither fast gar nicht auf dem Platz unter Beweis stellen können. Erst ein Außenbandriss im Knie und anschließend eine Muskelverletzung hielten ihn davon ab. Jetzt soll der Außenstürmer in Berlin einen Schritt nach vorn machen: Die Roten leihen ihn bis Saisonende an den FC Viktoria, Tabellenzwölfter in der 3. Liga, aus.

Anzeige

Hier soll Evina Spielpraxis sammeln, wie er es zuletzt im Dezember in Hannover in der Reserve machte, als er gegen Hildesheim in der Startelf stand. „Franck ist ein sehr interessanter Spieler, der in so jungen Jahren schon eine beträchtliche Vita hat. Er hat sehr großes Potential und wird uns mit seiner Schnelligkeit und seiner Stärke im Eins-gegen-eins definitiv einen Schritt voranbringen. Er kann in der Offensive für uns sehr wichtig werden in der Rückrunde“, sagt Berlins Trainer Benedetto Muzzicato.