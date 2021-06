"Wunschlösung für alle": 96 verleiht Weinkauf für ein weiteres Jahr nach Duisburg

Diese potenzielle Baustelle ist keine mehr: 96 verleiht Leo Weinkauf für ein weiteres Jahr nach Duisburg. Der talentierte Torhüter, der beim Drittligisten in der vergangenen Saison die unangefochtene Nummer eins war und in allen 38 Ligaspielen den Kasten hütete, kehrt also in diesem Sommer nicht zurück nach Hannover, sondern sammelt weiter Spielpraxis auf hohem Niveau.

"Leo hat sich beim MSV super gemacht. Mit der erneuten Leihe haben wir für alle Beteiligten die Wunschlösung realisiert: Leo kann sich weiterhin auf Profiniveau beweisen und sich dadurch noch mehr stabilisieren", sagt 96-Sportchef Gerhard Zuber. Zur Erinnerung: In Hannover hätte Weinkauf mit den routinierten Michael Esser, Martin Hansen sowie dem nach Stand der Dinge aus Köln zurückkehrenden Ron-Robert Zieler um die Plätze zwischen den Pfosten und auf der Bank kämpfen müssen.