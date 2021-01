Glückloser 96-Leihprofi: Kingsley Schindler überzeugt endlich - bis zum Eigentor

Im Sommer hat Hannover Schindler für ein Jahr aus Köln ausgeliehen. Ohne Kaufoption zwar, dafür mit reichlich Vorschusslorbeeren. Mit Holstein Kiel (und dort Marvin Ducksch als Kollege) hatte Schindler einst die 2. Bundesliga durcheinandergewirbelt. Die Topquote des gebürtigen Hamburgers: zwölf Tore und fünf Vorlagen in der Saison 2017/18, im Folgejahr immerhin noch sechs Treffer und sieben Torvorlagen.

Noch in der Luft kniff Kingsley Schindler die Augen zusammen, pustete die Wangen auf – erstmal durchatmen. Der 27-Jährige wusste wohl sofort, dass da was schiefgelaufen war. Sein erster Treffer: ausgerechnet ins eigene Tor. Nach einer (unnötigen!) Ecke hatte Schindler den Ball klären wollen – und leitete ihn stattdessen mit dem Kopf über den herausgeeilten Michael Esser. Das ist irgendwie bezeichnend für die bisher glücklose 96-Zeit des Leihprofis.

Schindler trifft ins eigene Tor: Hannover 96 kassiert bittere Pleite in Karlsruhe

Das weckt Begehrlichkeiten. Der 1. FC Köln aus der Bundesliga schlug zu beim ablösefreien Profi – doch beim FC musste Schindler nach kurzer „Probezeit“ schon wieder dauerhaft auf die Bank. Der Profi suchte im Sommer eine Veränderung, und 96 wollte von seiner Schnelligkeit profitieren. Wenigstens leihweise. Beim Deal war zwar klar, dass Schindler die Spielpraxis fehlen würde, Kenan Kocak hoffte trotzdem auf Qualität, Tempo und die guten Flanken des Flügelflitzers.

Null Tore, eine Vorlage, ein Eigentor

Kein Wunder deshalb, dass der Coach nachhaltig auf seinen Profi setzt, ihm Spielzeit gibt fürs Selbstvertrauen und gegen den Rost. In allen bisherigen 96-Saisonspielen kickte der 27-Jährige mit. Doch Schindler bringt seine vorhandenen PS viel zu selten zielführend auf den Platz. Die maue 96-Quote: null Tore, eine Vorlage – und noch ein Eigentor.

In Karlsruhe lief’s bis dahin endlich mal anders: Schindler brachte nicht nur den schnellsten Sprint des Spiels auf den Rasen, sondern spielte auch effektiv und gefährlich. Er wuselte, hatte Ideen, punktgenaue Flanken und selbst noch eine gute Kopfballchance. So gut war Schindler bisher (zu) selten in seiner 96-Leihzeit. Ausgerechnet auf dem Karlsruher Stoppelacker lief es eigentlich rund. Bis zur 65. Minute ...

Bezeichnend, dass ausgerechnet so ein Tag so endet für den glücklosen Leihprofi. Kocak: „Wir kriegen das Standard-Eigentor, dann war es sehr schwer für uns ...“ Auch für Schindler wird’s nicht leichter bei 96, auch für weitere Startelfchancen.