Hannover 96: Leisten-Rätsel um Leistungsträger Jung und Maina

Zurzeit können Maina und Jung nur geradeaus rennen. "Sie können beide auch in der nächsten Woche nur linear laufen, also keine antizyklischen Bewegungen machen. Nach dem Nürnberg-Spiel können sie dann einsteigen", vermutet Slomka. Spielen dürften beide dann frühestens Ende Oktober gegen Osnabrück (20.10.), das wird der frühstmögliche Comeback-Termin sein.

Als Sebastian Jung sich in Karlsruhe auswechseln lassen musste, ahnte er noch nicht, dass seine Leidenszeit erneut so lange dauern würde. Sechs Wochen ist das her. Mindestens eine weitere kommt hinzu, bis er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Die erste Diagnose ließ auf eine schnelle Rückkehr schließen: Zerrung an den Adduktoren. Inzwischen könnte der rechte Verteidiger ein Fotoalbum von seiner Leiste anfertigen, so viele MRT-Bilder wurden gemacht.