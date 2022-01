"Nur das Ergebnis zählt": 96 hakt Rostock-Auftritt ab, voller Fokus auf Pokal

Irgendetwas muss Christoph Dabrowski richtig machen. Vier Spiele, drei Siege – der Trainer ist „mehr als im Soll“, lobt 96-Sportchef Marcus Mann und weiß: „In unserer Situation zählt nur das Ergebnis.“ Dabrowski kommt nach dem 1:0-Sieg in Rostock auf einen Schnitt von 2,25 Punkten pro Spiel. Hochgerechnet auf 34 Saisonpartien wären das 76 Punkte – und der sichere Aufstieg. Wer nun aber den Beginn des Fußballfrühlings in Hannover ausrufen will, der sollte sich noch mal in Ruhe die trüben 90 Minuten aus dem Ostseestadion anschauen.

Keine Frage, da passt noch zu vieles nicht bei 96. „Wir müssen das eigene Spiel besser durchbringen und uns weiterentwickeln, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Spiele zu gewinnen“, fordert Mann. Denn das ist die Kehrseite der schönen Siegquote – spielerische Fortschritte waren kaum zu erkennen. In Halbzeit eins hat der womöglich zu komplizierte Matchplan „nicht richtig funktioniert“, gibt Mann zu. Die Umstellung und Reaktion auf das Rostocker Pressing habe „zu lange gedauert“. 96 konnte so froh sein, nicht in Rückstand geraten zu sein.

Zweites Problem – „alle Offensivspieler haben sich zu schnell den Schneid abkaufen lassen“, analysiert der Manager. „Sie müssen sich wegbewegen von den Gegenspielern und nicht immer gleich greifbar sein.“

Fürs Erste zufrieden mit den Neuen Diemers und Teuchert

So hatte auch der von Union Berlin aus der Bundesliga gewechselte Cedric Teuchert „nicht die eine Aktion“, die 96 geholfen hätte. Mit Mark Diemers sah der Sportchef die zweite Januarverpflichtung „solange die Kräfte reichten, als Spieler, der das Spiel ordnen und an sich reißen kann“. Aber Mann meint, dass Diemers „zehn, 15 Meter weiter vorn“ wirkungsvoller wäre. Seinen Transfers stellt der Manager ein gutes Zeugnis aus. „Die beiden Neuen standen in der Startelf und wir haben gewonnen“, das sei fürs Erste in Ordnung.

Viel mehr Rückblick will sich auch 96-Boss Martin Kind nach dem eher enttäuschenden Auftritt in Rostock nicht antun. „Das Ergebnis zählt, alles andere ist abgehakt, jetzt konzentrieren wir uns auf den Pokal.“ Am Mittwoch gegen Mönchengladbach, „da hat die Mannschaft keinen Druck“, sagt Kind. „Sie können das Spiel mit voller Motivation entspannt angehen.“