Schnappt sich Hannover 96 Leon Damer - und leiht ihn zurück zum TSV Havelse?

Leon Damer hat Begehrlichkeiten geweckt. Kein Wunder, schließlich spielte der Rechtsaußen in den vergangenen zwei Spielzeiten beim TSV Havelse in der Regionalliga groß auf, erzielte in 29 Partien insgesamt fünf Tore und gab zehn Vorlagen. Am Ende der Spielzeit 2020/21 konnte er mit dem TSV sogar sensationell den Aufstieg in die 3. Liga bejubeln.

Zum 30. Juni ist sein Vertrag beim Drittliga-Aufsteiger allerdings ausgelaufen, einen neuen Verein hat der 21-Jährige bislang noch nicht gefunden. Klar ist: Damer will den nächsten Karriereschritt gehen. Matthias Limbach, sportlicher Leiter in Havelse, sagte jüngst, dass ihm "mehrere Angebote" vorliegen - möglicherweise auch von Hannover 96.