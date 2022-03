Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC Schalke 04

Für die Gastgeber geht es im zweiten Spiel nach der Trennung von Dimitrios Grammozis derweil darum, das Blatt im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga zu verbessern. Das 3:0 in Ingolstadt noch ohne Mike Büskens war der Anfang, gegen 96 soll im ersten Auftritt unter direkter Regie des neuen Trainers, der am Spieltag übrigens Geburtstag hat, gegen einen höher eingeschätzten Kontrahenten nachgelegt werden. Vier Punkte beträgt aktuell der Rückstand der Knappen auf einen direkten Aufstiegsplatz, aber auch auf Relegationsrang drei.

Wiedergutmachung ist der eine Teil der Aufgabe für Hannover 96 am 27. Spieltag, der die Roten nach Westen zum FC Schalke 04 führt. Nach dem 1:3 in Sandhausen und dem nicht minder unerfreulichen 0:3 zu Hause gegen Nürnberg braucht die Mannschaft von Christoph Dabrowski mal wieder eine anständige Leistung, um die gerade erst erspielte Zuversicht ihres Anhangs schon wieder vollends zu verspielen. Neben einer guten Leistung bedarf es darüber hinaus noch des ein oder anderen Punktes, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben.

Auch wettbewerbsübergreifend fällt die Bilanz zugunsten der Gastgeber aus: Ihren 42 Siegen stehen 19 von Hannover gegenüber - sowie 15 Unentschieden. Erinnern wir uns also an dieser Stelle noch kurz an ein erfreuliches Auswärtsspiel der Roten: Am 2. Spieltag der Saison 2010/11 entführte 96 durch ein 2:1 alle drei Punkte aus Gelsenkirchen. Die Torschützen waren Konstantin Rausch und Mo Abdellaoue.

Die bisherige Ausbeute aus den Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga dürfte den Fans von Hannover 96 kaum Hoffnung machen: In neun Partien im Unterhaus behauptete sich Königsblau fünfmal, zudem gab es vier Unentschieden. Allerdings handelt es sich dabei um Spiele aus den Achtziger- und frühen Neunziger-Jahren, mit der Ausnahme des Hinspiels, das Schalke durch den Last-Minute-Treffer von Marcin Kaminski (90.+5) mit 1:0 für sich entschied.

Das sagt 96-Coach Christoph Dabrowski:

"Wenn wir ehrlich sind, das sind doch die geilsten Spiele: auswärts, Schalke, keiner traut dir was zu, ambitionierter Verein, ambitionierte Ziele. Dort so eine Leistung auf den Platz zu bringen, dass man das Ganze auch ein Stück weit ins Wanken bringt. Wir haben eine gute Trainingswoche absolviert und wir müssen uns auf die Dinge besinnen, die in der Mannschaft stecken und die sie schon gezeigt hat. Das sind die Basics, das ist Intensität, das ist Aggressivität und das ist auch Kommunikation untereinander, eine Überzeugung in der Körpersprache herüberzubringen und das ist unser Ziel."

Das sagt Schalkes Trainer Mike Büskens:

"Hannover hat vor knapp vier Wochen mit 3:0 auf St. Pauli gewonnen. Danach haben sie Kiel geschlagen und sind nach der Pokalniederlage gegen Leipzig etwas von ihrem Weg abgekommen. Hannover ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, sehr guten Fußball zu spielen. Zurückzukehren in eine volle Arena, ist natürlich genial, denn Fußball lebt von Emotionen, Leidenschaft und vollen Rängen."

Zuschauer:

Recht kurzfristig hat Schalke 04 die Erlaubnis der Behörden bekommt, das Stadion komplett auslasten zu dürfen. Heißt: Es könnten 62.271 Zuschauer in der Veltins-Arena werden. Noch kurzfristiger ist die 2G-plus-Regelung plus Maskenpflicht durch die 3G-Regelung ohne Maskenpflicht ersetzt worden. Aus Hannover werden 1200 Anhänger erwartet. Sie alle werden vor dem Anpfiff um eine Schweigeminute in Gedanken an den am Mittwoch im Alter von 97 Jahren verstorbenen früheren DFB-Präsidenten Egidius Braun gebeten.

