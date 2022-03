Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg

Allerdings haben die Gäste ebenfalls eine große Chance - nämlich die Möglichkeit richtig oben ranzukommen. Nach der Bremer Niederlage in Heidenheim und den Unentschieden von St. Pauli und Darmstadt könnte der Club mit einem Auswärtssieg bis auf drei Zähler an die Plätze eins, zwei und drei herankommen und wäre relativ plötzlich wieder richtig mittendrin im Aufstiegsrennen.

Rostock hat dreifach gepunktet und ist vorbeigezogen, Sandhausen, Düsseldorf und Dresden haben jeweils einen Zähler geholt - für Hannover 96 geht es im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in erster Linie darum, nicht doch wieder richtig unten in die Abstiegszone der 2. Bundesliga hineinzurutschen. Ein Dreier gegen die Franken und das Polster auf Relegationsplatz 16 betrüge doch recht beruhigende sieben Punkte.

Die Statistik:

58-mal sind beide Vereine bis dato in Pflichtspielen in der 1. und 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal aufeinandergetroffen, die Bilanz ist äußerst ausgeglichen, wobei die Franken ganz leicht die Nase vorn haben mit 21 Siegen, bei 20 Niederlagen und 17 Unentschieden. Die Torbilanz: 91:91 - und ausgeglichen verlief auch das Hinspiel, als beide Parteien sich torlos trennten. Allerdings hatte 96 dabei Glück, war die unterlegene Elf und profitierte davon, dass das späte Tor des FCN aufgrund einer hauchzarten Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

In der reinen Zweitligastatistik hat übrigens 96 leicht die Nase vorn. In 17 Duellen behielten die Roten siebenmal die Oberhand, Nürnberg nur sechsmal. In den restlichen vier Begegnungen gab es Unentschieden. Ein Highlight aus Hannover-Sicht, aber schon eine kleine Ewigkeit her: das 6:3 im Oktober 1994.

Personalsituation bei 96:

96-Cheftrainer Christoph Dabrowski muss am Sonntag auf Maximilian Beier und Luka Krajnc verzichten. Die beiden fallen aufgrund einer Corona-Infektion aus. Ein Einsatz von Martin Hansen, der sich im Spiel gegen Sandhausen eine Kapselzerrung zugezogen hat, bleibt fraglich. Ron-Robert Zieler hat am Donnerstag das erste Mal wieder trainiert und könnte wohl spielen. Tim Walbrecht (krank) und Sebastian Ernst (Achillessehnenriss) sind zudem keine Option. Club-Trainer Robert Klauß kann am Sonntag fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Lino Tempelmann (zehnte Gelbe Karte) sind alle Mann an Bord.

Personalsituation bei Nürnberg:

Etwas besser sieht es beim Club aus: Rechtsverteidiger Enrico Valentini ist nach seiner Corona-Erkrankung zurück. Die Frage ist nun, ob der Kapitän Kilian Fischer direkt wieder aus der Startelf verdrängt. Trotz Nasenbeinbruch kann Innenverteidiger Christopher Schindler auflaufen - mit Maske. Der Einsatz von Dennis Borkowski ist fraglich, Felix Lohkemper wird erst langsam wieder an den Kader herangeführt. Wer definitiv fehlt, ist Antreiber Lino Tempelmann (Gelbsperre).