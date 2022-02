Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt 98

Mit nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Spielen befindet sich Hannover 96 weiter ganz in der Nähe der Abstiegszone. Nur vier Zähler Vorsprung hat das Team von Trainer Christoph Dabrowski auf den Relegationsplatz. Die Möglichkeit auf den zweiten Sieg des Jahres 2022 bietet sich am Sonntag (13,30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98.

Die Statistik:

Die Statistik sieht aus 96.Sicht nicht unbedingt gut aus: Seit fast 30 Jahren wartet Hannover auf einen Heimsieg gegen Darmstadt. Im Juli 1992 gab es einen 5:0-Erfolg und seitdem keine drei Punkte mehr für 96 vor heimischer Kulisse. In der Spielzeit 2015/16 wurde die Begegnung zum ersten und letzten Mal in der Bundesliga ausgetragen. Am Böllenfalltor gab es ein 2:2, in der HDI Arena gewann Darmstadt 1:2.

Am Sonntag kommt es zum 20. Zweitliga-Duell zwischen den beiden Teams. Die Lilien liegen hier mit acht Siegen zu fünf Niederlage im direkten Vergleich vorne. Die vergangenen drei Heimspiele hat 96 jeweils mit 1:2 verloren.

Personalsituation bei 96:

Sei Muroya wird am Sonntag noch keine Option für den Kader sein. Der Einsatz von Luka Krajnc ist fraglich. Marlon Sündermann kuriert eine Stauchung an der Hand aus und Mike Frantz wird nach überstandener Corona-Infektion seit Mittwoch nach und nach wieder belastet.

Personalsituation bei Darmstadt:

Die Lilien müssen auf Lasse Sobiech verzichten, der aufgrund von Sprunggelenksproblemen fehlt. Ebenfalls nicht dabei sein wird Torsten Lieberknecht. Der Coach der Darmstädter wurde positiv auf das Coronavirus getestet.