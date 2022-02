Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Holstein Kiel

Sie liest sich gut, die Statistik - aus 96-Sicht: In den bislang elf Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga gab es bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden ein halbes Dutzend Siege für die Roten. Darunter das 3:0 im Hinspiel, als Sebastian Ernst, Sebastian Kerk und Linton Maina gegen dezimierte Störche (Rot für Keeper Ioannis Gelios in der 10. Minute) schon in der ersten Hälfte den Sack zumachten.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Das sagt 96-Coach Christoph Dabrowski:

"Der nächste Brocken wartet schon wieder auf uns. Wir merken, dass Kiel die Tendenz hat, an die letzten Jahre anzuknüpfen. In den letzten vier Jahren war Kiel zweimal in der Relegation unterwegs, und unter dem neuen Trainer geht die Tendenz ganz klar wieder in diese Richtung. Kiel ist eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga. Die Kieler versuchen, mit ihrer Spielfreude Situationen aufzulösen, um dann schnell nach vorne zu spielen."

Das sagt Kiels Trainer Marcel Rapp:

"Wir wissen um die Situation und machen nicht La Paloma bis zum letzten Spieltag. Und wir wissen, welche Erwartungshaltung in Hannover herrscht und dass wir eigentlich der kleinere Verein sind. Aber wir wissen auch um unsere Stärke und haben das oft in solchen Spielen bewiesen."

Zuschauer:

Nach der jüngsten Anpassung der Corona-Verordnung darf 96 bis zu 25.000 Sitzplätze in der HDI-Arena belegen - für die Zuschauer gilt die 2G-plus-Regelung. Erwartet werden 10.000 Fans (davon 600 aus Kiel), für die die FFP2-Maskenpflicht gilt und die im Schachbrettmuster angeordnet werden. 96 bittet die Anhänger darum, frühzeitig ins Stadion zu kommen. Die Tore öffnen um 17 Uhr, der VIP-Bereich eine halbe Stunde früher.

Letzte Fakten: