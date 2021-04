Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim

Eine Besonderheit gibt es bei dieser Begegnung aber schon, denn 96 feiert Geburtstag. Anlässlich des 125. Jubiläums treten die Roten in eigens für diesen Anlass kreierten rot-schwarz-gestreiften Trikots an. Um wenigstens etwas Feierstimmung aufkommen zu lassen, sollte nach sechs Spielen ohne Sieg dringend mal wieder ein Sieg gelingen. Das erneute 1:2 gegen Schlusslicht Würzburg war ein echter Tiefschlag. Heidenheim kommt hingegen mit dem Selbstvertrauen eines 1:0-Siegs gegen Kiel.

Sofern nicht noch etwas völlig Verrücktes passiert, geht es für beide Mannschaften am 28. Spieltag nur noch darum, die Saison möglichst weit oben im Klassement abzuschließen. Sowohl Hannover 96 als auch der 1. FC Heidenheim werden noch etwas mit dem Auf- oder dem Abstieg zu tun haben. Die Platzherren haben bisher 26 Spiele absolviert, 36 Punkte eingesammelt und stehen auf Platz elf, die Gastgeber reisen mit der Ausbeute von 42 Zählern aus 27 Partien als Tabellensiebter an.

Die Statistik

Erst fünfmal sind Hannover und Heidenheim in Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Und bis auf eine Ausnahme hat sich bisher stets der Gastgeber durchgesetzt. So konnte 96 in der Aufstiegssaison 2016/17 beide Partien für sich entscheiden (3:2, 2:0). In der vergangenen Runde unterlagen die Roten in Spiel eins nach der Trennung von Mirko Slomka in Heidenheim mit 0:4, zu Hause gewann die nun von Kenan Kocak trainierte Mannschaft mit 2:1. Im Hinspiel in dieser Saison gewann der FCH mit 1:0.

Personalsituation bei 96

Weil er gegen Würzburg die fünfte gelbe Karte gesehen hat, ist Niklas Hult gesperrt. Der schwedische Linksverteidiger ist im bisherigen Saisonverlauf eine der wenigen Konstanten bei 96 gewesen. Verletzt fehlen Franck Evina und Timo Hübers. Für Mick Gudra (Schlag auf den Fuß) und Kingsley Schindler (Pferdekuss) dürfte es noch nicht wieder für einen Platz im Kader reichen.

Personalsituation bei Heidenheim

Nach ihrer Gelbsperre kehren Norman Theuerkauf und Andreas Geipl ins Aufgebot der Gäste zurück, dafür muss Mittelstürmer Christian Kühlwetter aus diesem Grund bei der Partie in Hannover aussetzen. Langzeitverletzt fehlen bei den Heidenheimern Dzenis Burnic (Haarriss in der Wade) und Gianni Mollo (Kreuzbandriss).

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Sie machen es alle Jahre wieder gut, da ist ein ganz klarer Plan dahinter zu sehen. Deswegen überrascht es mich nicht, dass sie diese Runde wieder eine gute Rolle spielen", sagt der Coach der Roten über den Gegner. Entscheidend sei es jedoch, selbst ganz anders als zuletzt gegen Würzburg aufzutreten. "Wenn wir in der 2. Liga gewinnen wollen, müssen wir an unsere Grenzen gehen - und darüber hinaus. So wie gegen das Schlusslicht, "das geht nicht in der 2. Liga".