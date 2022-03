Letzte Infos zum Pokalheimspiel von Hannover 96 gegen RB Leipzig

Die Ausgangslange: Könnte klarer kaum sein. Eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der 2. Bundesliga (Tabellenplatz 12), die sich nach schwachem Saisonstart immerhin endlich berappelt hat, empfängt ein Topteam der 1. Bundesliga (Tabellenplatz 4). Aber es ist im DFB-Pokal, und der schreibt bekanntlich seine eigene Gesetze. Und so schöpft David Hannover 96 vor dem Viertelfinalduell mit Goliath RB Leipzig Hoffnung aus dem furiosen 3:0 in der Runde zuvor gegen Mönchengladbach und der Formkurve, die deutlich nach oben zeigt. Anzeige Es geht um Ruhm und Ehre - und natürlich auch um viel Geld, das 96 selbstredend deutlich dringender benötigt als die finanziell in ganz anderen Sphären schwebenden Sachsen. 96 will 30 Jahre nach dem Pokalsieg zeigen, dass sich Geschichte wiederholen kann. Leipzig will zum dritten Mal ins Endspiel nach Berlin, um diesmal endlich die begehrte Trophäe in die Höhe recken zu können. Bisher gab es dort Niederlagen gegen Bayern und gegen Dortmund - zwei Kontrahenten, die längst raus aus dem Wettbewerb sind. Nie war die Chance so groß...

Die Statistik: Viel gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht zu schreiben. Zwischen beiden Mannschaften hat es insgesamt erst vier Aufeinandertreffen gegeben - allesamt haben sie die Sachsen für sich entscheiden können. In den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 setzte sich RB in der 1. Bundesliga in Hannover mit 3:2 und 3:0 durch, daheim gab's ein 2:1 und ein 3:2. Die bisherigen Torschützen für 96 waren in umgekehrter Reihenfolge: Miiko Albornoz, Niclas Füllkrug (2), Salif Sané und Jonathas... Wer etwas Positives aus der Statistik ziehen will: Im Pokal sind die beiden Mannschaften sich bis dato noch nie begegnet, es steht hier also auch noch keine Niederlage für 96 zu Buche. Personalsituation bei 96: Dabrowski kann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von Sebastian Ernst (Achillessehnenriss) steht dem Coach der Roten der gesamte Kader zur Verfügung. Er muss sich also nicht bloß Gedanken darüber machen, wie seine Startelf aussieht, sondern auch, welche seiner Profis er aus dem Spieltagsaufgebot streichen muss. Personalsituation bei Leipzig: Ganz ähnlich ergeht es Trainerkollege Tedesco. Leipzigs Coach steht der gesamte Kader zur Verfügung, kein Spieler ist verletzt oder gesperrt. Auch Marcel Halstenberg ist wieder eine Option, wenn auch eher für einen Kurzeinsatz. Nach seiner langen Zwangspause aufgrund einer Kapselverletzung im Sprunggelenk könnte der Laatzener ausgerechnet in seiner Heimat sein Saisondebüt feiern.



DFB-Pokal: So weit kam Hannover 96 in den vergangenen 16 Jahren 2020/21: In der ersten Runde setzte sich Hannover 96 noch mit 3:2 bei den Würzburger Kickers durch, danach folgte das Aus in Runde zwei. Kurz vor Weihnachten verlor 96 mit 0:3 im eigenen Stadion gegen Werder Bremen. ©