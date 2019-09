Hannover 96: Letzte Infos vorm Auswärtsspiel in Holstein Kiel

Die Ausgangslage

Hannover 96 wartet noch immer auf den zweiten Sieg in der Saison. Aktuell dümpeln die Roten in den unteren Tabellenbereichen, stehen mit dem 15.Platz knapp vor einem Abstiegsrang - und eine Position vor Holstein Kiel. Die haben zwar ebenfalls fünf Punkte, jedoch die schlechtere Tordifferenz. Am Montag übernahm der 31-jährige Interimstrainer Ole Werner den Posten des Cheftrainers Andre Schubert.