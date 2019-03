96 gegen Leverkusen: Walace von Beginn an – soll er ins Schaufenster?

Was will 96 mit dieser Saison noch anfangen? Sind Wunder wie die Auferstehung zu erwarten, noch vor Ostern und vielleicht schon am Sonntag im Heimspiel gegen Leverkusen? Trainer Thomas Doll und Manager Horst Heldt bemühen sich, zumindest kämpferisch zu wirken – und damit auch der Generalabrechnung von 96-Chef Martin Kind zu widersprechen. „Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert“, hatte Kind gesagt.