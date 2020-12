Auch nicht an Neujahr: Für Hannover 96 bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen

Weiter, immer weiter: Über das 2:0 gegen den VfL Bochum können sich die Spieler von Hannover 96 nicht lange freuen. Auf dem Sieg ausruhen können sie sich ohnehin nicht, das geben Tabellensituation und Verlauf der vergangenen Wochen definitiv nicht her.

Schon am Mittwoch sind sie im Training wieder gefordert, einen freien Tag gibt es dieses Mal nicht. Nach dem Training am Donnerstagvormittag geht's dann flott in den Flieger, am Freitagabend sind die Roten beim SSV Jahn Regensburg gefordert. Anstoß bei den Oberpfälzern, die am Dienstag immerhin ein torloses Remis in Heidenheim geschafft haben, ist um 18.30 Uhr.