Hannover 96: Linke will nicht in Profiabteilung "reinregieren"

Die fünf Aufsichtsrat-Kandidaten der Kind-Opposition um die Initiative Pro Verein 1896 wollen die Macht im Verein übernehmen und Sebastian Kramer zum Vereins-Vorstand machen. Noch-Präsident Martin Kind versucht, die 50+1-Regel per Antrag in Hannover abzuschaffen. Die Kandidaten um Carsten Linke steuern dagegen. Aber mit welchem Ziel? In der NDR-Sendung Sportclub sagte Stargast Linke: "Wir treten an für den Verein. Wir werden in die Kommanditgesellschaft auf Aktien nicht reinregieren. Dazu braucht es Professionalität."