"Nirgends so gesehen": Bei 96 könnten in der Stammelf die Linksfüße dominieren

Nicht entscheidend, aber durchaus kurios: Die Linksfüße könnten in der Stammelf mit Hult, Ochs, Falette, Kerk, Frantz und Ernst dominieren. Coach Jan Zimmermann, selbst ein Linksfuß, hat das in seinen Mannschaften "nirgends so gesehen". Sie stehen in einer schönen Tradition bei Hannover 96.