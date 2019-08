96-Rotation auf links: Albornoz vor dem Abschied, Jannes Horn soll kommen

Wie die BILD berichtet, zieht es den Chilenen zu PAOK Saloniki. Dort soll er den verletzten Kapitän und Ex-Wolfsburger Vierinha (Kreuzbandriss) ersetzen. Eine Millionen Euro soll der griechische Traditionsklub bieten. Auf der Verteidigerposition machte Albornoz in der Vorbereitung eine gute Figur, traf zwei Mal, bewies Offensivdrang. Dennoch durfte er beim Auftakt im Schwabenland (1:2 gegen Stuttgart) erst ran, als Matthias Ostrzolek mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Jetzt kommt nochmal Bewegung in den Kader von Hannover 96! Morgen gastiert Jahn Regensburg in der HDI Arena und womöglich wird einer schon gar nicht mehr dabei sein: Miiko Albornoz.

Mehrheit begrüßt Horn-Verpflichtung

In einer Umfrage, ob die Roten Jannes Horn verpflichten soll, waren sich 38,4 Prozent (502 Stimmen) sicher, dass der Ex-Wolfsburger eine "echte Verstärkung" werden kann. 23,7 Prozent (311) sind überzeugt, dass ein Spieler seines Formats zum Wiederaufstieg benötigt wird. Doch nicht alle schauen so euphorisch drein: 30,4 Prozent (399) finden, der Verein solle lieber auf Jugendspieler setzen. 7,6 Prozent (100) sahen 96 auf dieser Position gut besetzt, was durch den Verkauf von Albornoz jedoch eine neue Grundlage erhält. Insgesamt nahmen 1314 User teil.

