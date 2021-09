Nummer sicher? Rückschlag? 96-Linksverteidiger Niklas Hult bricht Training ab

Am Mittwochvormittag trainierte er noch normal mit, am Nachmittag brach Hult die Einheit ab: Während es für die Kollegen nach dem Aufwärmen beim Spiel im verkleinerten Feld weiterging, machte Hult unter Anleitung von Fitmacher Felix Sunkel intensive Läufe – und ging dann vorzeitig duschen. Offizielle Begründung: Belastungssteuerung. Hoffentlich wird nicht mehr daraus...

Ersatztorwart Martin Hansen und Sebastian Stolze trainierten gar nicht mit – beide sind krank. Corona ist es nicht und auch kein Grund zur Sorge, sagt 96, sie steigen zeitnah ins Training ein.

Dafür ist Gaël Ondoua (Pferdekuss) zurück. Und Trainer Jan Zimmermann bereitete die übrigens Profis sorgsam aufs Samstagabendspiel in Nürnberg vor: Die Offensiven Sebastian Ernst, Maxi Beier und Sebastian Kerk übten am Vormittag gesondert Schüsse von der Sechzehnerkante, die Außenverteidiger Hult, Sei Muroya und Jannik Dehm Spielverlagerungen. Am Nachmittag ließ Zimmermann die Einheit mit Sprints über die gesamte Platzlänge ausklingen.