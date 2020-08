Verstärkung für die Defensive: 96 holt vereinslosen Linksverteidiger Niklas Hult

In den bisherigen Testspielen verteidigte Offensivmann Philipp Ochs notgedrungen hinten links. Doch jetzt hat 96 für Abhilfe gesorgt und Niklas Hult verpflichtet. Der 30-jährige Schwede hat am Freitag den obligatorischen Medizincheck absolviert und einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben.

Sportdirektor Gerhard Zuber lobt Hult als einen "Mentalitätsspieler, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Er ist ein erfahrener Mann, in zwei europäischen Ligen hat er den Meistertitel gefeiert". Über seine Heimatverein IFK Värnamo und IF Elsborg schaffte er den Sprung in den europäischen Top-Fußball, spielte seit 2014 zunächst für OGC Nizza und Panathinaikos Athen.

Bereits im Januar 2012 hatte er sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben, es folgten bis heute sieben weitere Einsätze.