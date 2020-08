Einer von drei Kandidaten: 96 hat Lumor Agbenyenu für links hinten auf der Liste

Mit dem Ivorer Constant Djakpa hat es bei Hannover 96 zwischen 2009 und 2011 schon einmal einen Afrikaner als Linksverteidiger gegeben - tritt Lumor Agbenyenu nun in seine Fußstapfen? Wie die Bild zuerst berichtete, haben die Roten Interesse an dem 24-jährigen Ghanaer, der zuletzt für den spanischen Erstligisten RCD Mallorca spielte, aber bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht.

Lumor ist 1,75 Meter groß und wechselte 2014 aus seinem Heimatland in die Nachwuchsabteilung des FC Porto, schloss sich im Jahr darauf dem Portimonense SC an. Für ein halbes Jahr schnürte der 13-fache Nationalspieler im Jahr 2017 die Schuhe übrigens schon einmal in Deutschland, als er an den damaligen Zweitligisten 1860 München ausgeliehen war.

Abstieg mit RCD Mallorca

Im Januar 2018 holte Sporting Lissabon den Ghanaer, erwarb für 2,5 Millionen Euro 50 Prozent der Transferrechte, lieh ihn in der Folge nach Göztepe und zu Beginn der vergangenen Saison nach Mallorca aus. Den Abstieg mit RCD aus der La Liga konnte er nicht verhindern, gehört nach der Corona-Zwangspause aber auch nicht mehr zum Stamm.

Bei Sporting steht Lumor noch bis Juni 2022 unter Vertrag, 96 will ihn dem Vernehmen nach ausleihen. Dann würde er der Nachfolger von Jannes Horn, Matthias Ostrzolek, Miiko Albornoz - und Constant Djakpa.