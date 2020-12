Die 96-Transferüberraschung: Bei Niklas Hult stimmen Mentalität und Qualität

Alter Schwede, wer hätte das gedacht? Mit Niklas Hult hat 96 einen Linksverteidiger aufgetrieben, der besser ist als all jene, die sich zuletzt so in Hannover auf dieser Position versuchen durften. Hult ist die positive Transferüberraschung der Roten, was auch daran liegen dürfte, dass wohl nur wenige Fans den Fußball in Griechenland im Blick haben.

Nach den Abgängen von Jannes Horn, Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek hatte 96 im Sommer großen Bedarf an einem Linksverteidiger. Ende August wurde Hult ablösefrei für zwei Jahre unter Vertrag genommen, der Schwede stand zuvor in Diensten von AEK Athen, für den er auch schon in de Champions League aufgelaufen ist. Sportdirektor Gerhard Zuber versprach nicht zu viel, als er den 30-Jährigen bei der Präsentation als Mentalitätsspieler bezeichnete.

Derbytreffer als bisheriges Highlight

Über seine Heimatverein IFK Värnamo und IF Elsborg schaffte Hult den Sprung in den europäischen Top-Fußball, spielte seit 2014 zunächst für OGC Nizza und Panathinaikos Athen. Im Januar 2012 gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Sein erstes Pflichtspiel für 96 bestritt der 1,73 Meter große Hult Mitte September - auf diese 90 Minuten im DFB-Pokal in Würzburg folgten in der 2. Bundesliga acht weitere Startelfeinsätze, fünf über 90 Minuten. Dreimal wurde er nach ungefähr zwei Dritteln der Begegnung ausgewechselt, unter anderem gegen Erzgebirge Aue, als der Tag wegen eines üblen Tritts gegen das Ohr vorzeitig endete. Lediglich die Partie zuvor in Fürth verpasste der fleißige Schwede, Oberschenkelprobleme waren hierfür der Grund.

Für die SPORTBUZZER-User ist Hult regelmäßig einer der besten Feldspieler bei 96, wenn nicht sogar der beste, wie zuletzt in Würzburg und auch beim 0:3 gegen Holsten Kiel. Zweifelsohne das Highlight in seiner bisherigen Zeit bei den Roten ist der Treffer zum vorentscheidenden 3:1 im Derby gegen Braunschweig. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die ersten Torvorlagen...