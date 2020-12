Oberschenkelprobleme! 96 muss in Regensburg ohne Niklas Hult auskommen

Was sich angedeutet hat, ist nun ein bitterer Fakt: Hannover 96 muss in Regensburg auf Niklas Hult verzichten. Der Linksverteidiger, der im Sommer ablösefrei aus Griechenland zu den Roten gewechselt ist, verpasst das Auswärtsspiel in der Oberpfalz aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel, die er sich beim Heimsieg gegen Bochum am Dienstag zugezogen hat und wegen derer er auch nach einer Stunde ausgewechselt werden musste.

"Es wird ein Zeitrennen", sagte Coach Kenan Kocak auf der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. Die Ärzte gaben bei der Sitzung im Anschluss kein grünes Licht, Hult konnte das Abschlusstraining nicht mitmachen.