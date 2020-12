"Hoffen, dass es reicht": Wettlauf mit der Zeit bei starkem 96-Verteidiger Niklas Hult

Nicht nur bei Michael Esser ist noch fraglich, ob es für einen Einsatz am Mittwochabend (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen reicht. Neben der Nummer eins droht auch Niklas Hult erneut auszufallen. "Wir werden noch einmal mit unseren Physios und Ärzten sprechen", verriet Kenan Kocak, Trainer von Hannover 96, auf der Pressekonferenz. "Wir hoffen, wie bei Esser, dass es reicht. Aber wir werden mit Sicherheit nicht die Gesundheit unserer Spieler gefährden."

Aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel konnte der emsige Linksverteidiger die Reise in die Oberpfalz zum Ligaspiel beim SSV Jahn Regensburg zuletzt nicht antreten. In der Partie zuvor gegen Bochum war er bei seiner Auswechslung vom Platz gehumpelt, in Regensburg wurde er von Innenverteidiger Simon Falette ordentlich vertreten.