Hult verletzt, Muroya schwach: Baut 96-Coach Kocak erneut auf Philipp Ochs?

Radtour statt Torschuss. Zehn Profis von Hannover 96 nutzten am Dienstag das Angebot, die anderen legten sich im Stadion auf die Gymnastikmatte. Der Trainingsplatz blieb frei. Eigentlich Zeit für Niklas Hult, einen Gang raufzuschalten. Der 30-Jährige hatte sich vergangene Woche am Oberschenkel verletzt, fehlte dann in Fürth.

Auch fürs Spiel am Samstag wird es eng: Hult hat noch nicht wieder mit Ball trainiert, obwohl am Dienstag die Gelegenheit gewesen wäre, sich fürs Mannschaftstraining einzuspielen. Wie es aussieht, muss 96-Trainer Kenan Kocak am Samstag gegen Erzgebirge Aue wieder ein krummes linkes Ding drehen.