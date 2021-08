Die Personalie Maina: Warten der Spieler und 96 vergeblich aufs passende Angebot?

Sein früherer Jugendtrainer Geral ist für Maina „wie ein Bruder“. Antje ist seine Mutter. „Mama“ – mit den Initialen auf dem Schuh machte der 96-Tempodribbler auf sich aufmerksam. In der Bundesliga. Da will er hin.

Die größte Karrierebremse war bisher der Spieler selbst. Er geht in seine fünfte 96-Saison, seit er 2018 aus der eigenen Akademie zu den Profis kam. Dem Angreifer gelangen dabei fünf Tore. Elf Torvorlagen waren auch dabei, einige sensationelle Auftritte, die er seinem Antritt zu verdanken hat. Sogar Borussia Mönchengladbach hatte mal vorgefühlt, der VfL Wolfsburg pokerte bis zu 3 Millionen Euro mit. Nun wäre 96 froh, noch eine Million Euro zu bekommen. Mit Maina lässt sich kaum planen, er verletzte sich häufig und war oft au­ßer Form. So wie zurzeit.

Eine halbe Stunde pro Spieltag in der 2. Liga ist viel weniger, als Mainas Karriereplan vorsah. Er träumte einst von der großen Nationalmannschaft, DFB-Trainer Stefan Kuntz hatte ihn viermal in die U21 berufen, aber jedes Mal musste der Spieler absagen. Die 1. Bundesliga ist das Niveau, auf dem sich Maina sieht. 96 wartet auf ein Angebot aus Liga eins und würde ihn auch abgeben.

Kommt nichts? Dann bleibt Maina, bis er im Sommer 2022 wechseln kann. Finanziell wäre der ablösefreie Wechsel des eigenen Talents ein Desaster. Sportlich hilft er 96 nur, wenn er fitter und konstanter wird. Wird Maina dies nicht, wird er in Hannover so selten spielen, dass ihn in einem Jahr kein Erstligist mehr nimmt. Dann hat keiner was von Maina, am wenigsten er selbst.