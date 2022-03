Drei Erstligisten wollen Stürmer Linton Maina: 96 „nur stiller Beobachter“

Es war auffällig, wie intensiv sich Domenico Tedesco mit Linton Maina beschäftigte. Soeben hatte RB Leipzig das Pokalviertelfinale mit 4:0 bei Hannover 96 gewonnen. Der Trainer nahm sich dennoch ausgiebig Zeit, um noch auf dem Platz mit dem 96-Spieler zu sprechen. Tedesco legte den Arm um Maina, sie lachten. Auf der Pressekonferenz wenig später lobte der Leipzig-Coach: „Es macht Spaß, wenn Hannover versucht zu kontern mit dem Speed, den sie haben mit Maina und Beier, und das Publikum kommt dann mit. Das strahlt schon was aus, muss ich sagen.“

Mittlerweile ist klar – Leipzig ist einer von mindestens drei Bundesligaklubs, die um den 22-Jährigen werben. Auch Hertha BSC und neuerdings Mainz 05 haben ihren Hut in den Ring geworfen. Bei 96 wird der Poker nur aus der Distanz wahrgenommen. Mainas Vertrag läuft aus – und er hat sich 96 gegenüber bereits erklärt. „Wir wissen über das Ziel Bescheid, wo er spielen will“, bestätigt 96-Sportchef Marcus Mann. Maina will in die 1. Liga – und er wird es auch schaffen. „Wir sind nicht am Zug, etwas machen zu können“, sagt Mann. „Ich kenne den aktuellen Stand bei Linton auch nicht. Wir sind da nur stiller Beobachter.“