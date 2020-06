Nach Auswechslung gegen St. Pauli: Entwarnung bei 96-Profi Linton Maina

Linton Maina musste gegen den FC St. Pauli (4:0) zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. In der 39. Minute blieb der 20-Jährige nach einem Zweikampf mit Sebastian Ohlsson liegen und hielt sich das linke Bein.

Nach einer kurzen Behandlungspause machte Maina allerdings weiter und biss zumindest bis zur Halbzeit auf die Zähne. Nach der Pause kam Genki Haraguchi für den angeschlagenen Offensivspieler in die Partie. Inzwischen gab es Entwarnung: "Ein Pferdekuss, wir hoffen, dass wir ihn zum Spiel in Aue wieder hinkriegen", so Trainer Kenan Kocak nach der Partie.