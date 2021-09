Erst genesen, nun geimpft: Hannover 96 geht bei Linton Maina auf Nummer sicher

Üblicherweise kommt Linton Maina mit lauter Musik im Porsche zum Training. Die Musik lief, kam aber aus dem offenen Fenster eines 96-Mobils aus der VW-T6-Flotte. Maina bremste, weil sein Ex-Physio Ralf Blume ins Fahrerhaus winkte. „Mensch, was machst du denn hier?“ Die gute Laune lässt sich Maina nicht verderben, selbst wenn nicht immer al­les gradlinig immer läuft bei dem schnellen Stürmer.

Nach seinem ordentlichen Auftritt gegen Werder Bremen (1:1) war Ende Juli der Corona-Test positiv ausgefallen. Maina musste in Quarantäne. Am Donnerstag verriet Trainer Jan Zimmermann, dass der Angreifer in dieser Woche auf die Corona-Impfung reagiert und gefehlt habe. Erst genesen, nun geimpft – 96 geht bei seinem wertvollsten Profi auf Nummer sicher.