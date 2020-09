96-Profi Linton Maina übers Derby gegen Braunschweig: "Wir wissen um die Bedeutung"

Für Hannover bestritt der Flügelflitzer bereits 51 Pflichtspiele - 26 in der 2. Bundesliga, 22 in der 1. Bundesliga und drei im DFB-Pokal. Dabei erzielte Maina vier Tore und bereitete elf Treffer vor. Mit uns hat er sich nun vor dem Derby gegen Eintracht Braunschweig zum Interview getroffen.

Ex-Trainer Breitenreiter glaubt an Aufstieg: "Auch an Hannover 96 führt kein Weg vorbei"

Wenn die Regierung nichts dagegen hat, werden am Samstag 9800 Zuschauer auf Ihrer Seite sein. Was bedeutet Ihnen das?

Viel. Mit gibt es einen Extra-Push, wenn sie mich unterstützen. Gegen Karlsruhe waren es 500, selbst da war wieder eine andere Stimmung zu spüren. Mir persönlich ist außerdem sehr wichtig, dass Familie und Freunde dabei sein können.

Beim Torjubel zeigen Sie mit Daumen und Zeigefinger ein „L“. Was bedeutet das?

Ich mache das schon länger. Ich zeige das „L“, weil die Namen meiner vier besten Freunde aus Berlin mit dem Buchstaben anfangen, in meiner Familie fangen auch viele mit „L“ an. Das ist irgendwie unser Buchstabe.

Lucky „L“?

Irgendwie ja. Ich bin mit meinen Freunden aufgewachsen, wir haben in Berlin bei Empor in der Jugend zusammengespielt. Wir kennen uns unser ganzes Leben lang. Einer oder zwei kommen bestimmt auch zum Spiel am Samstag. Die vier „L“ trage ich normalerweise auch auf meinem Schuh neben „Mama“. Das hat bisher leider noch nicht geklappt, ich habe bei Nike mal nachgefragt, aber wegen Corona können die aktuell nichts draufmachen auf den Schuh. Also muss ich wohl einfach weiter Tore machen, dann kann ich das „L“ ja mit den Fingern zeigen. (lacht)

