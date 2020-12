Mindestens vier Wochen Reha: Knie-OP bei 96-Rakete Linton Maina "gut gelaufen"

Wird es das Ende des langen Leidensweges von Linton Maina? Der talentierte 21-Jährige wurde am Dienstag in Augsburg am linken Knie operiert. Ein kleiner Eingriff, doch Hannover 96 hofft auf eine große Wirkung. Denn bei Dr. Ulrich Boenisch waren schon Stars wie Toni Kroos und Sven Bender unterm Messer, auch Maina setzt Hoffnungen in den Kniespezialisten.

„Ich habe schon gehört, dass die OP gut gelaufen ist“, verriet Kenan Kocak. „Höchstwahrscheinlich wird er die nächsten Tage wieder hier sein“, sagt der Trainer. Dann beginnt Maina mit der Reha. Immer wieder hat der sprintstarke Stürmer Probleme, oft am Knie. Bei der Arthroskopie wollten die Augsburger Ärzte die genauen Ursachen der Probleme ausmachen.