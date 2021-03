Das Knie spielt mit! 96-Rakete Maina nach langer Zwangspause bereit für HSV

Daniel Thioune mag einen Profi von Hannover 96 besonders: Linton Maina. "Spannender Spieler", sagte der Hamburger Trainer zuletzt. Das stimmt zweifellos. Die Roten warten schon länger gespannt auf seine Rückkehr. Am Sonntag soll es gegen den Hamburger SV so weit sein. Ist Maina schon ein Thema für den Kader? „Ja“, versicherte 96-Trainer Kenan Kocak.

Zwei Buchstaben, die eigentlich eine große Wirkung haben sollten. Maina gehört nach der Knie-OP im Dezember zum ersten Mal wieder zum Kader, zuletzt war das in Regensburg der Fall, wo es für einen Kurzeinsatz reichte. Das letzte Mal in der Startelf stand der 21-Jährige Anfang November in Fürth (1:4).