Woher kommen die Knieprobleme bei 96-Profi Maina? Arthroskopie am Montag soll Aufschluss geben

So richtig in Fahrt ist 96-Flügelflitzer Linton Maina in dieser Saison noch nicht gekommen. Der 21-Jährige hatte immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen und verpasste vor der Weihnachtspause einen großen Teil der Spiele. An den ersten sieben Spieltagen kam er noch regelmäßig zum Einsatz, danach fing die Leidenszeit an.

Anzeige

Immerhin: Im letzten Ligaspiel des Jahres bei Jahn Regensburg (0:0) reichte es mal wieder für einen Kurzeinsatz. Maina wurde in der 79. Minute für Valmir Sulejmani eingewechselt - Akzente konnte er allerdings nicht mehr setzen. Im Anschluss an die Partie tauchten die Probleme am Knie allerdings erneut auf.